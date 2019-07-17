2019-07-17T14:38:20+03:00
Происшествия

В Ставрополе орудует злая бабушка, царапающая машины

Так заявляет один из автолюбителей краевой столицы
Полина ШАПОШНИКОВА
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В соцсетях ставрополец сообщил, что неизвестная бабушка царапает припаркованные машины. Старушка работает на территории микрорайона "Перспективный". Свою жалобу интернет-пользователь подкрепил видеороликом.

На записи видно, как женщина, прихрамывая, останавливается возле иномарки и делает загадочные движения рукой возле кузова. Автолюбитель утверждает, что после таких вот манипуляций он обнаружил царапину на своей машине.

Полиция Ставрополя проводит проверку по данному факту и просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данной гражданке незамедлительно сообщить в УМВД России по городу Ставрополю по телефонам 8 (8652) 56-02-17, либо в ОП №3 УМВД России по городу Ставрополю по телефону 8 (8652) 30-50-70, либо 02 (102 – с мобильного телефона).

Злая бабушка царапает машины в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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