2019-07-17T13:30:36+03:00
Общество

Саперы из Чечни разминировали 400 бомб

Обследовано уже 560 гектаров земли
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саперы Южного военного округа нашли и обезвредили в Чеченской Республике 407 бомб или других предметов, которые могут взорваться. Работы начались ещё в апреле 2019 года, за это время было исследовано 560 гектаров земли.

Как уверяет командующий войсками ЮВО Александр Дворников, программа по разминированию республики идет по плану. Работает 170 специалистов и 19 единиц техники. Уже сейчас саперы изучили больше половины запланированной территории. В конце 2019 года должно быть обследовано больше тысячи гектаров территории в Грозненском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Шатойском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 млн рублей сотруднику УФСБ предлагал нефтекумский бизнесмен
Минприроды о розовых отходах на Ставрополье: «Причин для паники нет»
500 рублей за ребенка: в Ставрополе матерям платят пособия
Лунное затмение 17 июля запечатлели ставропольцы
Бесплатное обслуживание и бонусные рубли: ставропольцам предлагают выгодную банковскую карту
В Ингушетии и Чечне обещают платить больше, чем на Ставрополье
В Ставрополе орудует злая бабушка, царапающая машины
14 тысяч пациентов из ставропольских глубинок осмотрели врачи на выезде
На Ставрополье за смерть 5-летней девочки в пожаре ответит мать
В Дагестане в аварии пострадали семь человек
На видео попало, как мальчик из Ставрополя уничтожает машину, чтобы "склеить" девочек
В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии пройдут ливни с градом
Омбудсмен по правам человека в Чечне оценил доклад о 10 тысячах беженцев из республики
"Чеченский халк" рассказал, что мышцы нарастил хлебом
Самый милый министр Алании: кто сменил Габулова на посту
За воду и двор стреляет в упор: в Дагестане мужчина с ружьем отстаивал свой водопровод
Ставропольскому краю нужно 4 млрд рублей на достройку проблемных объектов
Режим ЧС введен в селе Красногвардейского района после урагана
Участникам фестиваля «Железная грязь» предложат молодильные яблочки
В Ставрополе водитель «Гранты» сбил юных студенток на «зебре»
Жителю Дагестана дали шесть лет за финансовую помощь терроризму
В Ставрополе мужчина шагнул в окно