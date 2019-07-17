Саперы из Чечни разминировали 400 бомб

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-17T13:30:36+03:00

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Саперы Южного военного округа нашли и обезвредили в Чеченской Республике 407 бомб или других предметов, которые могут взорваться. Работы начались ещё в апреле 2019 года, за это время было исследовано 560 гектаров земли.

Как уверяет командующий войсками ЮВО Александр Дворников, программа по разминированию республики идет по плану. Работает 170 специалистов и 19 единиц техники. Уже сейчас саперы изучили больше половины запланированной территории. В конце 2019 года должно быть обследовано больше тысячи гектаров территории в Грозненском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Шатойском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU