2019-07-17T14:05:05+03:00
Экономика

В Ингушетии и Чечне обещают платить больше, чем на Ставрополье

Хотя ожидания работников там гораздо скромнее
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зарплаты в крупнейшем городе Ингушетии Назрани предлагают больше, чем в Ставрополе.

Такие данные приводит HeadHunter , составив рейтинг предлагаемых зарплат за первое полугодие 2019 года в СКФО.

В Ставрополе в среднем работодатели предлагают 30 тысяч рублей , столько же в Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске, Черкесске. На 5 тысяч больше готовы платить сотрудникам в Грозном и Магасе. А лидером стала Назрань — 40 тысяч рублей в среднем предлагают за работу по найму.

Интересно, что ожидания самих соискателей на 10 тысяч рублей меньше. Во Владикавказе работники скромнее всех на Северном Кавказе. Они просят около 28 500 рублей в месяц . В Махачкале, Грозном, Нальчике, Пятигорске, Черкесске, Назрани люди рассчитывают на зарплату 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 млн рублей сотруднику УФСБ предлагал нефтекумский бизнесмен
Минприроды о розовых отходах на Ставрополье: «Причин для паники нет»
500 рублей за ребенка: в Ставрополе матерям платят пособия
Лунное затмение 17 июля запечатлели ставропольцы
Бесплатное обслуживание и бонусные рубли: ставропольцам предлагают выгодную банковскую карту
Саперы из Чечни разминировали 400 бомб
В Ставрополе орудует злая бабушка, царапающая машины
14 тысяч пациентов из ставропольских глубинок осмотрели врачи на выезде
На Ставрополье за смерть 5-летней девочки в пожаре ответит мать
В Дагестане в аварии пострадали семь человек
На видео попало, как мальчик из Ставрополя уничтожает машину, чтобы "склеить" девочек
В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии пройдут ливни с градом
Омбудсмен по правам человека в Чечне оценил доклад о 10 тысячах беженцев из республики
"Чеченский халк" рассказал, что мышцы нарастил хлебом
Самый милый министр Алании: кто сменил Габулова на посту
За воду и двор стреляет в упор: в Дагестане мужчина с ружьем отстаивал свой водопровод
Ставропольскому краю нужно 4 млрд рублей на достройку проблемных объектов
Режим ЧС введен в селе Красногвардейского района после урагана
Участникам фестиваля «Железная грязь» предложат молодильные яблочки
В Ставрополе водитель «Гранты» сбил юных студенток на «зебре»
Жителю Дагестана дали шесть лет за финансовую помощь терроризму
В Ставрополе мужчина шагнул в окно