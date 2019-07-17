В Ингушетии и Чечне обещают платить больше, чем на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-17T14:05:05+03:00

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Зарплаты в крупнейшем городе Ингушетии Назрани предлагают больше, чем в Ставрополе.

Такие данные приводит HeadHunter , составив рейтинг предлагаемых зарплат за первое полугодие 2019 года в СКФО.

В Ставрополе в среднем работодатели предлагают 30 тысяч рублей , столько же в Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске, Черкесске. На 5 тысяч больше готовы платить сотрудникам в Грозном и Магасе. А лидером стала Назрань — 40 тысяч рублей в среднем предлагают за работу по найму.

Интересно, что ожидания самих соискателей на 10 тысяч рублей меньше. Во Владикавказе работники скромнее всех на Северном Кавказе. Они просят около 28 500 рублей в месяц . В Махачкале, Грозном, Нальчике, Пятигорске, Черкесске, Назрани люди рассчитывают на зарплату 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU