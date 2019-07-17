Бесплатное обслуживание и бонусные рубли: ставропольцам предлагают выгодную банковскую карту

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-17T14:18:57+03:00

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Opencard - флагманский продукт. Помимо бесплатного обслуживания, карта позволяет накапливать бонусные рубли за покупки: до 11% в категории или до 3% за все покупки.

Клиент может выбрать одну из пяти категорий: • до 3% за все покупки — категория «Друг все вернет»; • до 11% за покупки в категории «АЗС и Транспорт» + до 1% за все остальное — категория «Друг поможет в пути»; • до 11% за покупки в категории «Кафе и рестораны» + до 1% за все остальное — категория «Друг всегда угостит»; • до 11% за покупки в категории «Аптеки и салоны красоты» + до 1% за все остальное — категория «Друг подарит заботу»; • до 11% за покупки в категории «Отели и билеты» + до 1% за все остальное — категория «Друг откроет весь мир».

- Ежемесячно категорию можно менять в мобильном или интернет-банке, в зависимости от текущих потребностей и предпочтений, - уточнил Управляющий региональным операционным офисом «Ставропольский» банка «Открытие» Владимир Лукьянов. - Размер кэшбэка будет зависеть от выполнения условий, за каждое из которых начисляется 1%: оплата покупок картой на сумму от 5000 рублей в месяц, платежи в мобильном и интернет-банке на сумму от 1000 рублей в месяц и поддержание минимального остатка на всех карточных счетах от 100 000 рублей в течение месяца или погашение задолженности по кредитной Opencard ежемесячным минимальным платежом.

Кэшбэк за покупки начисляется ежемесячно на бонусный счет карты. Размер своих накоплений можно посмотреть в мобильном и интернет-банке и там же компенсировать любую покупку стоимостью свыше 3000 рублей. Дополнительно всем клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, а также снятие наличных и пополнение счета, в том числе с помощью перевода с карт других банков, без комиссий.

Подробнее об услугах и новых сервисах банка «Открытие» - здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU