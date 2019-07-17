2019-07-17T14:57:09+03:00
Происшествия

Минприроды о розовых отходах на Ставрополье: «Причин для паники нет»

Андрей Хлопянов держит ситуацию с незаконной деятельностью завода на контроле
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольцев недавно взволновало сообщение о розовых отходах, которые сливает местный завод по производству полиэтиленовых пакетов поблизости от жилых домов. Розовые реки затекают во двор к селянам. После проверки сотрудниками минприроды и правоохранительных органов вынесен вердикт.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов сообщил, что контролирует ситуацию и причин для паники нет. За порчу земель при обращении с опасными отходами руководство предприятия оштрафовано. Административную ответственность понес ИП Алексеев А.В. - руководитель производственной компании «Алго-Пласт». А 18 июля завод ждет визит сотрудников прокуратуры.

- О результатах проверки мы обязательно сразу же сообщим землякам, - проинформировал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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