2019-07-17T15:05:48+03:00
Происшествия

20 млн рублей сотруднику УФСБ предлагал нефтекумский бизнесмен

Он просил покровительства старшего оперуполномоченного
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе мужчина подозревается в даче взятки сотруднику УФСБ. Житель Нефтекумска в мае 2019 года выступая от ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой» предложил 20 млн рублей старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ , который действовал в рамках оперативного эксперимента. Нефтекумчанин просил его за указанную сумму прекратить оперативно-розыскные мероприятия и оказывать покровительство. Подозреваемый передал оперативнику 19 млн 985 тысяч рублей и был задержан «тепленьким».

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минприроды о розовых отходах на Ставрополье: «Причин для паники нет»
500 рублей за ребенка: в Ставрополе матерям платят пособия
Лунное затмение 17 июля запечатлели ставропольцы
Бесплатное обслуживание и бонусные рубли: ставропольцам предлагают выгодную банковскую карту
В Ингушетии и Чечне обещают платить больше, чем на Ставрополье
Саперы из Чечни разминировали 400 бомб
В Ставрополе орудует злая бабушка, царапающая машины
14 тысяч пациентов из ставропольских глубинок осмотрели врачи на выезде
На Ставрополье за смерть 5-летней девочки в пожаре ответит мать
В Дагестане в аварии пострадали семь человек
На видео попало, как мальчик из Ставрополя уничтожает машину, чтобы "склеить" девочек
В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии пройдут ливни с градом
Омбудсмен по правам человека в Чечне оценил доклад о 10 тысячах беженцев из республики
"Чеченский халк" рассказал, что мышцы нарастил хлебом
Самый милый министр Алании: кто сменил Габулова на посту
За воду и двор стреляет в упор: в Дагестане мужчина с ружьем отстаивал свой водопровод
Ставропольскому краю нужно 4 млрд рублей на достройку проблемных объектов
Режим ЧС введен в селе Красногвардейского района после урагана
Участникам фестиваля «Железная грязь» предложат молодильные яблочки
В Ставрополе водитель «Гранты» сбил юных студенток на «зебре»
Жителю Дагестана дали шесть лет за финансовую помощь терроризму
В Ставрополе мужчина шагнул в окно