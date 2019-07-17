20 млн рублей сотруднику УФСБ предлагал нефтекумский бизнесмен

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-17T15:05:48+03:00

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В Ставрополе мужчина подозревается в даче взятки сотруднику УФСБ. Житель Нефтекумска в мае 2019 года выступая от ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой» предложил 20 млн рублей старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ , который действовал в рамках оперативного эксперимента. Нефтекумчанин просил его за указанную сумму прекратить оперативно-розыскные мероприятия и оказывать покровительство. Подозреваемый передал оперативнику 19 млн 985 тысяч рублей и был задержан «тепленьким».

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU