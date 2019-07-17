Нарколабораторию последнего образца нашли дома у ставропольца
48-летний мужчина заботился о кустах конопли
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Ставропольские полицейские накрыли нарколабораторию. Житель Шпаковского района организовал у себя дома процесс производства запретных веществ лучше, чем заядлый огородник выращивает овощи в теплице: температурные датчики, ультрафиолетовое освещение, системы вентиляции и полива. Из лаборатории было изъято 30 кустов конопли.
А при дальнейшем обыске дома и автомобиля обнаружен 31 полимерный пакет с наркотиком.
48-летний мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU