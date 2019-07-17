Нарколабораторию последнего образца нашли дома у ставропольца

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-17T15:34:22+03:00

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Ставропольские полицейские накрыли нарколабораторию. Житель Шпаковского района организовал у себя дома процесс производства запретных веществ лучше, чем заядлый огородник выращивает овощи в теплице: температурные датчики, ультрафиолетовое освещение, системы вентиляции и полива. Из лаборатории было изъято 30 кустов конопли.

А при дальнейшем обыске дома и автомобиля обнаружен 31 полимерный пакет с наркотиком.

48-летний мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU