2019-07-17T16:06:03+03:00
Звезды

Бронзового Михалкова из Москвы «перенесут» в Пятигорск

Фигура высотой 2,6 метра станет точной копией памятника поэта в столице страны
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Пятигорске появится почти 3-метровый памятник Сергею Михалкову. Монумент установят ко дню рождения писателя 13 марта. Бронзовая скульптура будет копией московского памятника Михалкова. Расположат ее на гранитном блоке.

Сергец Михалков несколько лет прожил в городе и считается его почетным жителем. Инициировал идею установки памятника Российский фонд культуры, который и оплатит расходы за его изготовление и транспортировку в Пятигорск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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