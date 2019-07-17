Бронзового Михалкова из Москвы «перенесут» в Пятигорск
Фигура высотой 2,6 метра станет точной копией памятника поэта в столице страны
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В Пятигорске появится почти 3-метровый памятник Сергею Михалкову. Монумент установят ко дню рождения писателя 13 марта. Бронзовая скульптура будет копией московского памятника Михалкова. Расположат ее на гранитном блоке.
Сергец Михалков несколько лет прожил в городе и считается его почетным жителем. Инициировал идею установки памятника Российский фонд культуры, который и оплатит расходы за его изготовление и транспортировку в Пятигорск.
ИСТОЧНИК KP.RU