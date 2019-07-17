2019-07-17T17:09:11+03:00
Спорт

Стадион в Махачкале хотят назвать в честь Льва Яшина

Поменяет ли арена имя — скоро станет известно
Антон ШАПОВАЛОВ
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Стадион «Динамо» в Махачкале, возможно, поменяет имя. Арена хотят назвать «Стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Об этом заявил замначальника отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» Загалав Абдулбеков, он же и предложил такую идею.

- Лев Иванович неоднократно бывал в нашей республике, посещал нашу арену, обращался к болельщикам на трибунах. Яшин — тоже динамовец, как и мы, так что он не посторонний для нашего общества и нашего стадиона, - сказал Абдулбеков.

Как уверяет мужчина, идею уже поддержали в совете общества «Динамо». Стадионом владеет дагестанское отделение ФСО «Динамо», поэтому проблем с согласованием нового названия не должно быть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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