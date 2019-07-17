В Областном консультативно-диагностическом центре Ростова принимает нутрициолог
Врача-нутрициолога часто путают с клиническим диетологом, но это заблуждение. Нутрициология - развивающаяся современная наука, популярная в Европе и США, которая занимается исследованием влияния питания на организм человека.
В России нутрициология пока находится в зачаточном состоянии, поэтому найти такого врача-ученого в Ростове-на-Дону достаточно сложно. Кому же необходима консультация врача-нутрициолога? В первую очередь, пациентам, перенесшим операции на пищеводе и органах шеи, резекции желудка и кишечника. Такие операции связаны с вынужденным длительным пред- и послеоперационным голоданием, что само по себе приводит к ослаблению пациента.
Нутрициолог поможет онкологическим больным - с осложнениями на фоне лечения полихимиотерапией и лучевой терапии, а также людям с другими тяжёлыми истощающими заболеваниями, приводящими к нарушению питания и как следствие - прогрессивному снижению массы тела.
- Я консультирую пациентов, которые не могут получать в достаточном объеме пищевые вещества в рамках обычных сбалансированных диет, - рассказала врач-гастроэнтеролог высшей категории, нутрициолог ОКДЦ Нина Кимовна Арутюнова. - Мои пациенты - люди, перенесшие обширные хирургические вмешательства на органах пищеварительного тракта, люди, получающие или планирующие химиотерапию.
Часто нутриционная поддержка бывает необходима после перенесенного инсульта в период восстановления, в качестве профилактики возможных рисков у ослабленных пациентов. Врач-гастроэнтеролог-нутрициолог ведет прием в Областном центре гастроэнтерологической диагностики, который много лет успешно функционирует на базе ОКДЦ.
Задачи Центра - выявление редко встречающихся и вызывающих диагностические трудности заболеваний органов пищеварения, качественная терапия гастроэнтерологических заболеваний и профилактика онкопатологии пищеварительного тракта.
Гастроэнтерологи ОКДЦ руководствуются новейшими научными достижениями, основанными на данных доказательной медицины, а также положениями Российской ассоциации гастроэнтерологов. Только в прошлом году медицинскую помощь в Областном центре гастроэнтерологической диагностики получили около 17 тысяч пациентов со всего Юга России.
ГАУ РО «ОКДЦ». г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127. Call-центр: 8 (863) 227-0000. Сайт rokdc.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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