2019-07-17T16:40:49+03:00
Общество

Истекают сроки голосования за проекты благоустройства в Ставрополе

Что построят в городе в 2020 году: площадку для выгула собак, детские площадки, остановки
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе завершается голосование за проекты благоустройства, основанные на местных инициативах. До 21 июля еще можно выбрать понравившийся вариант или предложить свой.

Голосование идет на сайте: https://pmisk.ru/.

По итогам голосования определятся 5 проектов-лидеров. Среди предложений: обустроить прилегающие тротуары вдоль дороги по ул.Спартака , привести в порядок сквер возле дворца Гагарина и административного здания Голенева 73а , отремонтировать дороги в частном секторе 534 квартала, расширить проезжую часть улицы Розы Люксембург, организовать детскую площадку по ул. 50 лет ВЛКСМ 87, детскую площадку по улице Октябрьской, сделать площадку для выгула собак по ул. 50 лет ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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