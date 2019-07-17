2019-07-17T16:53:19+03:00
Происшествия

Наркоманы проводят время на детской площадке в Ставрополе

В полиции пообещали разобраться
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе жильцы многоэтажки в соцести жалуются на сборище наркоманов на улице Лесной. Они оставляют после себя марли и шприцы. Причем не где-нибудь, а на детской площадке во дворе.

Авторы жалобы сообщили, что к полицейским по поводу рыскающих в кустах подозрительных граждан обращались. Вызвали они правоохранителей и в этот раз. В полиции пообещали разобраться, пишет «Победа 26».

Тем временем комментаторы посоветовали страдающим от наркоманов жильцам поставить забор и создать патруль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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