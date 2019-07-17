Наркоманы проводят время на детской площадке в Ставрополе
В полиции пообещали разобраться
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В Ставрополе жильцы многоэтажки в соцести жалуются на сборище наркоманов на улице Лесной. Они оставляют после себя марли и шприцы. Причем не где-нибудь, а на детской площадке во дворе.
Авторы жалобы сообщили, что к полицейским по поводу рыскающих в кустах подозрительных граждан обращались. Вызвали они правоохранителей и в этот раз. В полиции пообещали разобраться, пишет «Победа 26».
Тем временем комментаторы посоветовали страдающим от наркоманов жильцам поставить забор и создать патруль.
ИСТОЧНИК KP.RU