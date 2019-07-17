2019-07-17T16:57:14+03:00
Общество

В Ингушетии избрали нового муфтия

Прежний занимал пост 15 лет кряду
Антон ШАПОВАЛОВ
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Около 50 имамов и членов Совета алимов избрали на должность муфтия Ингушетии Абдуррахмана Мартазанова. Ранее он был кадием, или судьей в шариате. Об этом сообщает пресс-служба муфтията республики.

- Посредством выборов сегодня избрали муфтием республики Абдуррахмана Мартазанова. Это было открытое голосование, в выборах приняли участие 51 человек, - сказано в сообщении.

Теперь Мартазанов пробудет на посту пять лет. За него на выборах проголосовало 47 человек. На должности кадия он пробыл 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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