Сотни миллионов на свалку: 4 мусорных полигона ликвидируют на Ставрополе до 2024 года

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-17T16:58:54+03:00

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Четыре мусорных полигона ликвидируют на Ставрополье до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология». Крупные свалки исчезнут в Железноводске, Пятигорске, Лермонтове и Нефтекумске.

Вздохнуть свободно смогут 25, 5 га земли, пишет «Newstracker».Первой будет уничтожена свалка в Железноводске на площади 3,5 га. Стоимость работ 222,4 млн рублей. На свалку в Пятигорске потратят 354, 2 млн рублей, в Лермонтове — 115 млн рублей, в Нефтекумске — 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU