Следователи изъяли пять тысяч у матери, которая заставляла свою дочь попрошайничать

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-17T17:26:04+03:00

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В феврале в Сунженском районе Ингушетии задержали гражданку Таджикистана. По данным следствия, она принуждала свою семилетнюю дочь попрошайничать. Не понятно, делала ли она это регулярно или же девочку поймали при первом выходе на улицу. Однако правонарушение уже зафиксировано.

- Злоумышленницу осудили по второй части 151 статьи УК РФ (систематическое вовлечение родителем несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством). Суд признал вину и приговорил женщину к двум годам условно и штрафу в пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU