75 километров конных троп появятся в Железноводске в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-17T17:33:02+03:00

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Весной 2020 года в лесу Железноводска появятся конные тропы, первые в крае. Участники семейного иппотеренкура будут проезжать по живописным местам у горы Развалки. Длина троп составит не меньше 75 километров. В пути предусмотрят остановки, где смогут кормиться лошади и отдыхать туристы.

Взрослые и дети будут кататься на лошадях крупнейшего конезавода юга страны - Терсконезавода.

Скоро администрация города подпишет соглашение с заводом на предоставление животных для конных прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU