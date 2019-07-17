75 километров конных троп появятся в Железноводске в 2020 году
Лошадей предоставит крупнейший конезавод юга страны
Иппотеренкур будет семейнымФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Весной 2020 года в лесу Железноводска появятся конные тропы, первые в крае. Участники семейного иппотеренкура будут проезжать по живописным местам у горы Развалки. Длина троп составит не меньше 75 километров. В пути предусмотрят остановки, где смогут кормиться лошади и отдыхать туристы.
Взрослые и дети будут кататься на лошадях крупнейшего конезавода юга страны - Терсконезавода.
Скоро администрация города подпишет соглашение с заводом на предоставление животных для конных прогулок.
ИСТОЧНИК KP.RU