Шоколадную фабрику строят в Невинномысске

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-17T17:41:56+03:00

500 миллионов на сладости потратит инвестор Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вафли, шоколад, карамель, драже и мюсли будет изготавливать сладкое предприятие

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В Невинномысске к 2020 году появится новая кондитерская фабрика. Инвестор намерен вложить 500 млн рублей. Освоено пока 136 млн рублей на покупку оборудования и реконструкцию помещений.

Фабрика собирается производить до 26,8 тысячи тонн готовой продукции в год: запеченные мюсли, карамель, ирис, драже, шоколад и шоколадные конфеты, печенье, вафли.

ИСТОЧНИК KP.RU