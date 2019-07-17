Шоколадную фабрику строят в Невинномысске
Вафли, шоколад, карамель, драже и мюсли будет изготавливать сладкое предприятие
500 миллионов на сладости потратит инвесторФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Невинномысске к 2020 году появится новая кондитерская фабрика. Инвестор намерен вложить 500 млн рублей. Освоено пока 136 млн рублей на покупку оборудования и реконструкцию помещений.
Фабрика собирается производить до 26,8 тысячи тонн готовой продукции в год: запеченные мюсли, карамель, ирис, драже, шоколад и шоколадные конфеты, печенье, вафли.
ИСТОЧНИК KP.RU