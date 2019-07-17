2019-07-17T17:45:21+03:00
Политика

Российская военная полиция вернулась из Сирию в Чечню

Ни один сотрудник не пострадал
Антон ШАПОВАЛОВ
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Военные подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) возвратились в Чечню из Сирию. Там они выполняли боевую задачу, передает пресс-служба округа.

- На территории Чеченской Республики состоялся торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики, - сказано в сообщении.

Вернувшимся военным вручили награды, в том числе — государственные. Всего из Сирии в Чечню прибыли 300 человек. Их доставили самолетом Ил-76 в военный аэродром в Северной Осетии.

Как отмечают в ведомстве, военная полиции из России охраняла объекты российской армии в Сирии. Они также обеспечивали порядок в городах поблизости и сопровождали гуманитарную помощь населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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