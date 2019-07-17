Путин наградил главу Дагестана

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-17T17:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Дагестана Владимир Васильев был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Чиновнику вручили награду за огромный вклад в развитии своего региона. Указ о присуждении ордена опубликовали на сайте правовой информации.

- За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Васильева Владимира Абдуалиевича - главу Республики Дагестан, - написано в пояснительной записке, подписанной Владимиром Путиным.

Васильеву сейчас 69 лет. С осени 2017 года он возглавляет Дагестан, являясь самым возрастным руководителем региона в России.

ИСТОЧНИК KP.RU