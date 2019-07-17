Юнус-Бек Евкуров вернётся в Ингушетию

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-17T19:32:40+03:00

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Бывший глава Ингушетии, недавно представленный, как заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вернётся в республику. Генерал-лейтенант планирует посетить новый военный полигон на территории региона.

Однако пока посещение родной республики остаётся в планах. А пока новый помощник министра совершил свою первую поездку. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Минобороны РФ, генерал-лейтенант побывал в Центральном военном округе. А точнее — на Оренбуржье.

— Юнус-Бек Баматгиреевич ознакомился с инфраструктурой полигонов и провел рекогносцировку районов проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, стратегические учения в ЦВО станут самыми масштабными для военно-воздушных сил страны в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU