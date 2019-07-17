2019-07-17T19:55:52+03:00
Спорт

Защитник «Ахмата» бесплатно ушёл в «Гент»

Контракт Милада Мохаммади с грозненцами закончился в это межсезонье
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Фото: официальный сайт ФК «Гент»Фото: официальный сайт ФК «Гент»
Изменить размер текста:

Бельгийский клуб «Гент» объявил о трансфере экс-защитника грозненского «Ахмата» Милада Мохаммади. Контракт с футболистом рассчитан на 3 года.

При этом 25-летний игрок ничего не стоил «Генту». Соглашение Мохаммади с грозненцами истекло в конце июня. Но перспективный защитник не пробыл долго в статусе свободного агента и быстро нашёл себе новый клуб.

Милад выступал за «Ахмат» с 2015 года. Защитник провёл за грозненцев 82 матча, забил 3 мяча и 6 раз отдавал голевые передачи. Кроме того, на счету футболиста 16 матчей за сборную Ирана.

Футболистом интересовались «Спартак», «Зенит» и «Динамо», однако Мохаммади предпочёл уехать из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшие военные промышляли грабежами и разбоем, пока не попали в лапы ФСБ
Юнус-Бек Евкуров вернётся в Ингушетию
Путин наградил главу Дагестана
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
Российская военная полиция вернулась из Сирию в Чечню
Шоколадную фабрику строят в Невинномысске
75 километров конных троп появятся в Железноводске в 2020 году
Следователи изъяли пять тысяч у матери, которая заставляла свою дочь попрошайничать
Сотни миллионов на свалку: 4 мусорных полигона ликвидируют на Ставрополе до 2024 года
В Ингушетии избрали нового муфтия
Наркоманы проводят время на детской площадке в Ставрополе
Истекают сроки голосования за проекты благоустройства в Ставрополе
В Областном консультативно-диагностическом центре Ростова принимает нутрициолог
Стадион в Махачкале хотят назвать в честь Льва Яшина
Взрыв в гараже Ставрополя случился 17 июля
Бронзового Михалкова из Москвы «перенесут» в Пятигорск
Несанкционированный митинг в Черкесске наказали административно
Нарколабораторию последнего образца нашли дома у ставропольца
20 млн рублей сотруднику УФСБ предлагал нефтекумский бизнесмен
Минприроды о розовых отходах на Ставрополье: «Причин для паники нет»
500 рублей за ребенка: в Ставрополе матерям платят пособия