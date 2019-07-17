Защитник «Ахмата» бесплатно ушёл в «Гент»

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-17T19:55:52+03:00

Контракт Милада Мохаммади с грозненцами закончился в это межсезонье

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Бельгийский клуб «Гент» объявил о трансфере экс-защитника грозненского «Ахмата» Милада Мохаммади. Контракт с футболистом рассчитан на 3 года.

При этом 25-летний игрок ничего не стоил «Генту». Соглашение Мохаммади с грозненцами истекло в конце июня. Но перспективный защитник не пробыл долго в статусе свободного агента и быстро нашёл себе новый клуб.

Милад выступал за «Ахмат» с 2015 года. Защитник провёл за грозненцев 82 матча, забил 3 мяча и 6 раз отдавал голевые передачи. Кроме того, на счету футболиста 16 матчей за сборную Ирана.

Футболистом интересовались «Спартак», «Зенит» и «Динамо», однако Мохаммади предпочёл уехать из России.

ИСТОЧНИК KP.RU