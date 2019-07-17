2019-07-17T20:14:03+03:00
Происшествия

Бывшие военные промышляли грабежами и разбоем, пока не попали в лапы ФСБ

Спецслужбы схватили преступников, а суд приговорил их к уголовным срокам
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Спецслужбы вышли на преступников и схватили ихСпецслужбы вышли на преступников и схватили ихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Федеральная служба безопасности обезвредила троих грабителей, совершавших разбойные нападения на территории Ставрополья. Вина преступников была доказана в суде. Все они отправились в колонию.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе управления ФСБ Ставропольского края, трое бывших военных, после увольнения, создали банду. Целью были грабежи и разбои. Угрожая оружием, они вымогали деньги у жителей Минераловодского городского округа с 2017 года.

Оперативникам удалось найти преступников. В августе 2018 бывшие военные были схвачены спецслужбами. Им предъявили обвинения по статье «разбой».

— 17 июля 2019 года приговором Минераловодского городского суда Мишустин М.А. признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Давладзе А.Г. к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Бондарь С.В. к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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