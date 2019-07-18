В Каспийском море пропали родители с детьми
Тело одного человека уже нашли
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Двое взрослых и двое детей исчезли в Каспийском море в Карабудахкентском районе Дагестана. Труп одного из утонувших отыскали, поиски продолжают. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
- От дежурного Избербашской поисково-спасательной службы поступила информация, что на пляже населенного пункта Уллубийаул Карабудахкентского района пропали четыре человека - две женщины и двое детей, - сказали в ведомстве.
Найденной женщине было 49 лет. Её тело встретили в ста метрах от берега.
ИСТОЧНИК KP.RU