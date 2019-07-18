Пьяный ростовчанин на иномарке сбил двух людей в Нефтекумске

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-18T09:53:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьяный водитель в Нефтекумске сбил двух пешеходов на зебре вечером 17 июля. Мужчина за рулем «Хендэ Соната» ехал с ветерком, из-за чего не заметил 20-летних молодых людей. С травмами головы и ссадинами пешеходы госпитализированы. Иномаркой управлял 36-летний житель Ростовской области, который отказался дунуть в алкотестер. Ему грозит лишение прав и штраф. В злостных нарушителях ПДД мужчина не числится. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU