2019-07-18T09:53:57+03:00
Происшествия

Пьяный ростовчанин на иномарке сбил двух людей в Нефтекумске

20-летние молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Пьяный водитель в Нефтекумске сбил двух пешеходов на зебре вечером 17 июля. Мужчина за рулем «Хендэ Соната» ехал с ветерком, из-за чего не заметил 20-летних молодых людей. С травмами головы и ссадинами пешеходы госпитализированы. Иномаркой управлял 36-летний житель Ростовской области, который отказался дунуть в алкотестер. Ему грозит лишение прав и штраф. В злостных нарушителях ПДД мужчина не числится. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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