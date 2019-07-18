2019-07-18T09:58:30+03:00
Происшествия

Тела утонувших в Каспии женщин и детей нашли

Последний труп вытащили в четверг утром
Антон ШАПОВАЛОВ
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Спасатели отыскали в Каспийском море тела двух женщин и двух детей. Последний раз их видели на пляже населенного пункта Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана, передает пресс-служба МЧС республики.

- В ходе поисково-спасательных работ все тела четырех пропавших людей найдены в акватории Каспийского моря, - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели с вечера среды искали в Каспийском море тела двух женщин с детьми. В тот же день один труп нашли: это оказалась женщина 1960 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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