Тела утонувших в Каспии женщин и детей нашли

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-18T09:58:30+03:00

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Спасатели отыскали в Каспийском море тела двух женщин и двух детей. Последний раз их видели на пляже населенного пункта Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана, передает пресс-служба МЧС республики.

- В ходе поисково-спасательных работ все тела четырех пропавших людей найдены в акватории Каспийского моря, - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели с вечера среды искали в Каспийском море тела двух женщин с детьми. В тот же день один труп нашли: это оказалась женщина 1960 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU