2019-07-18T10:00:22+03:00
Происшествия

На Ставрополье водитель «Приоры» сломал нос женщине за рулем иномарки

26-летний водитель пытался обогнать по сплошной
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Предгорном районе днем 17 июля злостный нарушитель на «Ладе Приоре» спровоцировал аварию. Он, не обращая внимания на знак, запрещающий обгон, выехал на сплошную и столкнулся с «Деу Нексиа», которая двигалась навстречу. 57-летняя женщина за рулем «Дэу» получила травму головы и перелом носа. 26-летний водитель «Приоры» тоже травмировал голову.

Проверка показала, что за последние пару лет не счесть его нарушений скоростного режима. Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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