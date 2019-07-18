В Ставрополе следователи выясняют причину падения 31-летнего мужчины с 8-го этажа

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-18T10:19:47+03:00

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В Ставрополе следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины после падения из окна многоэтажки в микрорайоне "Перспективный". 31-летний мужчина днем 16 июля выпал с 8-го этажа общего балкона. Он жил в доме один.

Назначена экспертиза, ведется опрос соседей и родственников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU