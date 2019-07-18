2019-07-18T10:31:31+03:00
Общество

В Северной Осетии начнут реконструировать дорогу из Владикавказа в Моздок

В торжественной церемонии закладки памятной капсулы принял участие Вячеслав Битаров
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Вячеслав Битаров на церемонии закладки памятной капсулы. Фото: пресс-служба главы РСО - А.Вячеслав Битаров на церемонии закладки памятной капсулы. Фото: пресс-служба главы РСО - А.
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В связи с началом реконструкции автомобильной дороги Владикавказ - Моздок («Кавказ» - Хурикау - Малгобек — Моздок) была торжественно заложена памятная капсула. Строительство объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста».

В мероприятии приняли участие зампреды правительства Русланбек Икаев и Ирбек Томаев, председатель Комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев, глава АМС Моздокского района Олег Яровой, глава АМС Правобережного района Константин Беркаев, члены правительства, активисты общественных организаций и руководители подрядной организации.

- Мы не могли смириться с ситуацией, когда крупнейший район республики не имеет прямого транспортного сообщения со столицей. Отсюда и социально-экономические проблемы, которые напрямую влияют на жизнь людей, - сказал глава Северной Осетии. - Главное, что уже в следующем году время проезда из Владикавказа в Моздок станет в два раза меньше, чем сейчас. Дорога станет благом не только для участников дорожного движения - важно, что увеличится товарооборот между районами.

Выражая благодарность руководству страны, поддержавшему реализацию столь масштабного проекта, Вячеслав Битаров акцентировал внимание на том, что данная автомобильная дорога будет иметь и межрегиональное значение. Существенно сократятся транспортно-экономические затраты, будет обеспечен выход от транспортных артерий восточной части Северного Кавказа к Военно-Грузинской дороге, которая связывает Россию с государствами Закавказья, Турцией и Ираном. Есть все предпосылки к тому, что новая дорога в Северной Осетии в обозримом будущем станет дублером федеральной трассы «Кавказ».

Вячеслав Битаров и другие почетные гости заложили памятную капсулу, которая была вмонтирована в бетонное основание начального участка дороги. Участники церемонии выразили уверенность в том, что дорога будет построена в срок, с применением передовых технологий и станет одной из лучших в стране.

В течение 27 лет единственным маршрутом, соединяющим Моздокский район с центром республики, является дорога через территорию Кабардино-Балкарии, почти в два раза большей протяженности.

Напомним, в 2018 году Вячеслав Битаров инициировал решение вопроса организации прямого транспортного сообщения между столицей республики и Моздокским районом. Данная тема стала главной на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым.

Была проведена кропотливая работа, в результате которой сформирован и прошел госэкспертизу проект реконструкции автомобильной дороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок протяженностью 57,3 км. Выполнение всех дорожных работ потребует более 2 млрд рублей, при этом вклад федерального бюджета составит 95%, а остальные средства выделят из республиканского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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