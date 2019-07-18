Lexus в цветных наклейках стал звездой соцсетей в Ставрополе
Люди предположили, что это работа доброго коллектора
Фото: Нетипичный Ставрополь
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Десятки разноцветных стикеров облепляют кузов белого Lexus, припаркованного в одном из дворов Ставрополя. Такой снимок размещен в соцсетях. Автор фото не раскрыл секрет, что за надписи содержатся на веселых бумажках.
Очевидно только, что водителя ждет сюрприз. И комментаторы полагают, что не совсем приятный: клей может остаться на корпусе.
Ставрпольцы с юмором конечно уже поиронизировали, дескать, это проделки доброго коллектора.
ИСТОЧНИК KP.RU