2019-07-18T10:44:49+03:00
Происшествия

Чеченцы организовали ОПГ с украинцем и терроризировали весь Ростов

Бандитов поймали и посадили под стражу
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Новошахтинске на прошлой неделе прошла крупная операция. В ходе нее столичное и региональное управление МВД, спецназ Росгвардии и сотрудники ФСБ задержали банду уроженцев Чечни и Украины, которая занималась разбоем в Ростовской области. Как уверяют следователи, члены ОПГ выслеживали жертв, ворвались в их дома, истязали и грабили.

Силовики пять раз обыскали дома, в которых жили злоумышленники. У них нашли огромный арсенал, состоящий из пистолетов, двух карабинов и пуль к ним. Помимо этого, сотрудники МВД нашли некоторые средства, которые члены банды награбили и не успели потратить.

По материалам дела, главой ОПГ был 35-летний Ризван Тамаев, или «Тимур Дикий». Черновую работу выполняли 38-летний Апти Инаркаев, 27-летний Магомед Касумов и 41-летний украинец Александр Кроличенко. Всех мужчин арестовали, следователи проводят проверку и обыски, а также выясняют полную картину преступной деятельности ОПГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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