Появилось видео допроса двух мужчин из Дагестана, жестоко ограбивших магазин

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-18T11:41:40+03:00

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В Махачкале трое мужчин, скрыв лица под медицинскими масками, ограбили местный магазин. В отделение полиции обратилась 56-летняя собственница, передает пресс-служба МВД по республике.

По материалам ведомства, трое парней вошли в гастроном и с порога стали требовать деньги. В итоге, обездвижев продавщицу, они угрожали ножом и сами взяли все, что было в кассе. В сумме злоумышленники вытащили 35 тысяч рублей.

Двух подозреваемых уже задержали, ими оказались 23 и 25-летние жители Кизилюрта. Личность последнего парня установлена, это 21-летний друг молодых людей. Также в ходе допроса выяснилось, что у одного из задержанных был опыт краж, но его ещё не судили.

Допрос дагестанцев, жестоко обокравших магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU