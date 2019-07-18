Красно-белый Дагестан, зеленая Чечня и голубая Ингушетия: за какие клубы болеют на Кавказе

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-18T12:37:24+03:00

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Специалисты «Яндекса» провели исследование, за какие футбольные клубы болеют на Северном Кавказе. Поисковый сервис основывался на запросах пользователей за 2018-2019 года.

Выяснилось, что самым популярным клубом на Северном Кавказе стал «Спартак», за который болеют в Ставропольском крае, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В Северной Осетии поддерживают ЦСКА, а в Ингушетии - «Зенит» из Санкт-Петербурга. Чечня болеет за родной «Ахмат».

Самым любимым клубом страны остается «Спартак». За него не болеют только в тех регионах, где есть свой футбол, а также там, где популярен «Зенит» или ЦСКА.

Футбольная карта РоссииФото: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU