2019-07-18T12:42:43+03:00
Экономика

Подсчет доходов в бюджет: назван самый богатый регион в СКФО

Бюджет Ставрополья в 2019 году вырос и стал самым значительным на Северном Кавказе, но в Чечне темпы роста выше
Полина ШАПОШНИКОВА
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Агентство «РИА Рейтинг» составило список субъектов РФ по динамике доходов бюджетов в 2019 году. Общая сумма всех доходов - 4,805 триллиона рублей. Из этого на Ставропольский край приходится 45,3 млрд рублей по состоянию на 1 июня. Это на 8,2% выше, чем в прошлом году за тот же период. 67% из поступлений в казну края составляют налоговые и неналоговые доходы — 30,4 млрд рублей. Сумма превышает показатели 2018 года на 15,8%.

Среди республик Северного Кавказа выше в рейтинге по темпам роста только Чеченская Республика, где налоговых и неналоговых доходов прибавилось на 28,2 %. Однако общая сумма дохода - 30,8 млрд рублей.

Зато Ингушетия возглавляет рейтинг с конца. В Республике произошло самое значительное в стране снижение налоговых и неналоговых доходов ( -23,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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