Автотур «Звездочка оберегает» приедет в Минводы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-18T12:57:54+03:00

Детям и их родителям расскажут, как правильно действовать в критических ситуациях

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Автотур «Звездочка оберегает», призванный помочь детям и их родителям научиться правильно действовать в критических ситуациях, после полутора месяцев странствий по Ставропольскому краю добрался и до региона Кавказских Минеральных Вод.

Непосредственно в городе Минеральные Воды руководитель проекта Ирина Манежная проведет тренинг 19 июля. В эту пятницу, начиная с 10 часов 30 минут, собравшиеся в Доме детского творчества дети узнают, как себя необходимо вести в опасных ситуациях, а взрослые минераловодцы - о том, как правильно оказать ребенку первую помощь в ситуациях, когда его жизни угрожает опасность.

Тренинг для ребят пройдет на основе мультипликационных роликов с последующей интерактивной совместной работой, обучение родителей будет происходить на специальных тренажерах. Так, минераловодские дети узнают основы безопасности при обращении с огнем - от того, что нельзя оставлять костер без присмотра, до того, как действовать, если в доме или квартире произошел пожар.

Кроме этого, с ребятами поделятся правилами безопасности на воде, при грозе, при встрече на улице с собакой или незнакомцем и многим другим. Родителям же подскажут, как помочь ребенку, который подавился, упавшему в обморок человеку, или как вести себя при нападении собаки.

Автотур «Звездочка оберегает» стартовал 1 июня, в Международный день защиты детей, по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и при поддержке регионального правительства. По словам Ирины Манежной, целью мероприятия является повышение уровня культуры безопасности жизни на уровне семьи и создание основы для снижения количества происшествий с детьми.

Примечательно, что подобная инициатива, включающая в себя комплекс пособий как для детей, так и для взрослых, объединенных в единый образовательных проект, реализуется в России впервые.

Что касается тренинга в Минеральных Водах, то попасть на него может любой желающий - вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU