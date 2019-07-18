В Дагестане врачи борются за жизнь 2-летней малышки, упавшей в кипящую воду

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-18T13:20:40+03:00

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В Дагестане спасают 2-летнюю девочку с 55% ожогами тела. В соответствующий центр Республиканской клинической больницы поздно ночью ее привезла мать. Женщина рассказала, что дочка спиной упала в ведро с закипевшей водой. Состояние ребенка называют тяжелым.

- Сейчас малышка находится в реанимации, помещена на специальную противоожоговую кровать, которая позволит немного облегчить ее состояние, - рассказывает заведующий ожоговым центром Магомед Ахмедов. - Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь. В частности, проводятся инфузионная и антибактериальная терапии, перевязка. Надеемся, что обойдется без осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU