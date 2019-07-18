Экс-полицейский на Ставрополье заплатит сорокократный размер запрошенной взятки

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-18T13:46:11+03:00

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В Арзгирском районе бывшему старшему лейтенанту полиции вынесен приговор. В декабре 2018 года к инспектору группы исполнения административного законодательства обратился гражданин с просьбой выдать ему справку о том, что он якобы сдал свои права на хранение. Автолюбитель должен был обходиться без водительского удостоверения по решению суда почти 2 года.

Полицейский сообщил, что справка стоит 30 тысяч рублей. Гражданин обратился в правоохранителные органы и, в рамках оперативного эксперимента, инспектора взяли с поличным.

Суд признал полицейского виновным и приговорил к штрафу, который в 40 раз превышает сумму взятки, с лишением права занимать госдолжности 3 года. Кроме того, полицейский лишен звания старшего лейтенанта, сообщили в Арзгирском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU