2019-07-18T13:46:11+03:00
Происшествия

Экс-полицейский на Ставрополье заплатит сорокократный размер запрошенной взятки

Суд лишил его звания
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Арзгирском районе бывшему старшему лейтенанту полиции вынесен приговор. В декабре 2018 года к инспектору группы исполнения административного законодательства обратился гражданин с просьбой выдать ему справку о том, что он якобы сдал свои права на хранение. Автолюбитель должен был обходиться без водительского удостоверения по решению суда почти 2 года.

Полицейский сообщил, что справка стоит 30 тысяч рублей. Гражданин обратился в правоохранителные органы и, в рамках оперативного эксперимента, инспектора взяли с поличным.

Суд признал полицейского виновным и приговорил к штрафу, который в 40 раз превышает сумму взятки, с лишением права занимать госдолжности 3 года. Кроме того, полицейский лишен звания старшего лейтенанта, сообщили в Арзгирском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опасные догонялки на крыше ТЦ засняли в Ставрополе
В Кабардино-Балкарии ожидается град
25 домов повредил ураган в Ладовской Балке
Ставрополье будет сотрудничать с новыми партнерами из Беларуси
Лошади бросаются под машины в Северной Осетии
В Ставрополе следователи проверяют обстоятельства гибели дачника в огне
Дагестанец после пьянки проснулся в мечети и украл оттуда все деньги
2 млн рублей за незаконное начисление коммунальных услуг вернули ставропольцам в 2019 году
Ингушеские братья-футболисты из "Спартака" демонстративно удалились из соцсетей
Козлов спустили с горы Дагестана
Гробовщика под окном обнаружили жители многоэтажки в Ставрополе
Минздрав оправдал махачкалинских врачей, не принявших беременного инвалида на коляске
В Минераловодском округе собрали первые в этом году 100 тысяч тонн зерна
В Невинномысске снимут юмористическое шоу для ТНТ
В Ингушетии исключат возможность повторения истории с истерзанной семилетней девочкой
Ведьма из Чечни "лечила" людей свинцом сразу на кладбище
После урагана в Ладовской Балке за материальной помощью пришли хозяева 22 домов
Теплицы с интеллектом займутся выращиванием томатов на Ставрополье
На жилье «чернобыльцам» Ставрополье потратит 27,1 млн рублей
Дело «кислотного маньяка» в Буденновске передано в суд
«Не имеют права петь и быть артистами»: в Чечне выступили с новым заявлением о «вольном творчестве»
"Сердце остановилось 16 раз": в Дагестане чудом выжил 47-летний мужчина
В Дагестане врачи борются за жизнь 2-летней малышки, упавшей в кипящую воду
Автотур «Звездочка оберегает» приедет в Минводы
Полицейские Дагестана разыскивают Калимат
Подсчет доходов в бюджет: назван самый богатый регион в СКФО
Красно-белый Дагестан, зеленая Чечня и голубая Ингушетия: за какие клубы болеют на Кавказе
Скандально известная блогерша спела назло минкультуры Чечни