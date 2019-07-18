"Сердце остановилось 16 раз": в Дагестане чудом выжил 47-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-18T13:48:25+03:00

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В Дагестане после 16 остановок сердца спасли 47-летнего жителя Махачкалы. С инфарктом Миокарда пациента срочно доставили в Республиканскую клиническую больницу, где он сразу же впал в состояние клинической смерти. Как сказали врачи, фактически умер. Но не тут-то было. С помощью дефибриллятора его вернули с того света. Разряд! Появился пульс и снова пропал. И так 15 раз подряд. Уже на операционном столе, при проведении коронарографии у него произошла 16 остановка сердца.

- У пациента была острая окклюзия правой коронарной артерии, которая возникла из-за закупорки. Артерия была полностью закрыта. Выполнена тромболитическая терапия с целью предотвращения повторного образования кровяных сгустков и повышения текучести крови, - рассказали врачи.

Для восстановления кровотока в сердце жителю Махачкалы провели стентирование. Сегодня его жизни ничего не угрожает. Вот он сидит напротив врача и слушает рекомендации:

После 16-ти остановок сердца в Дагестане с того света вернули мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU