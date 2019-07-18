«Не имеют права петь и быть артистами»: в Чечне выступили с новым заявлением о «вольном творчестве»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-18T14:08:09+03:00

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В Чечне снова начнут искать случаи, когда местные артисты не соответствуют эталону республиканского певца. По мнению министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева, такие люди портят репутацию республики.

- Они не имеют права даже называть себя артистами, а свои любительские номера считать песнями. Не меньшее недоумение вызывает и поведение таких вольных артистов. Скромный вид, глубокое содержание и смыслы в репертуаре - ничего этого нет. Чеченские артисты всегда должны носить скромные наряды и вести себя скромно, - говорит Дааев.

Напомним, во вторник Дааев встретился с чеченскими артистами для профилактической беседы. На ней он рассказал о принципах работы специальной комиссии, которая утверждает композиции местных авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU