«Не имеют права петь и быть артистами»: в Чечне выступили с новым заявлением о «вольном творчестве»
В Чечне снова начнут искать случаи, когда местные артисты не соответствуют эталону республиканского певца. По мнению министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева, такие люди портят репутацию республики.
- Они не имеют права даже называть себя артистами, а свои любительские номера считать песнями. Не меньшее недоумение вызывает и поведение таких вольных артистов. Скромный вид, глубокое содержание и смыслы в репертуаре - ничего этого нет. Чеченские артисты всегда должны носить скромные наряды и вести себя скромно, - говорит Дааев.
Напомним, во вторник Дааев встретился с чеченскими артистами для профилактической беседы. На ней он рассказал о принципах работы специальной комиссии, которая утверждает композиции местных авторов.
ИСТОЧНИК KP.RU