Дело «кислотного маньяка» в Буденновске передано в суд
Студент-медик обливал на улицах несовершеннолетних девушек
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Парня, обвиняемого в нападении с кислотой на девушек, ждет суд в Буденновске. Три несовершеннолетние пострадали от рук кислотного маньяка в 2017 году.
Опасную жидкость студент-медик без причины плеснул в лицо 15-летней девушке, через три дня он повторил это с другими 15-летней и 16-летней случайными девушками. У несчастных были диагностированы ожоги различной степени тяжести. На допросе парень сказал, что таким образом вымещал накопившуюся злобу.
Собрана достаточная доказательная база. Дело передано в суд для рассмотрения, сообщают в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU