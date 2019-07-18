Дело «кислотного маньяка» в Буденновске передано в суд

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-18T16:36:51+03:00

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Парня, обвиняемого в нападении с кислотой на девушек, ждет суд в Буденновске. Три несовершеннолетние пострадали от рук кислотного маньяка в 2017 году.

Опасную жидкость студент-медик без причины плеснул в лицо 15-летней девушке, через три дня он повторил это с другими 15-летней и 16-летней случайными девушками. У несчастных были диагностированы ожоги различной степени тяжести. На допросе парень сказал, что таким образом вымещал накопившуюся злобу.

Собрана достаточная доказательная база. Дело передано в суд для рассмотрения, сообщают в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU