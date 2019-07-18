2019-07-18T15:23:28+03:00
Общество

После урагана в Ладовской Балке за материальной помощью пришли хозяева 22 домов

10 тысяч рублей пострадавшим от стихии ставропольцам выплатят на каждого члена семьи
Полина ШАПОШНИКОВА
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В МФЦ села Ладовская Балка принимают заявление на выплаты пострадавшим от стихийного бедствия людям. Размер единовременной материальной помощи составляет 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Получить ее будет возможно после предоставления в минтруда и соцзащиты края списков, утвержденных главой района, заверенных МЧС и миграционной службой.

Помощь выплачивается людям, потерявшим имущество первой необходимости (жилье, мебель, бытовую технику, одежду). Пока поступило 22 пакета документов.

Для получения выплаты нужно предоставить паспорта всех членов семьи, свидетельство о рождении детей, документ о праве собственности, номер счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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