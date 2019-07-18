2019-07-18T15:25:05+03:00
Общество

Ведьма из Чечни "лечила" людей свинцом сразу на кладбище

Она говорила, что приходить «полоть сорняки»
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ведьма из Чечни колдовала и лечила людей прямо на кладбищеВедьма из Чечни колдовала и лечила людей прямо на кладбищеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Чечне задержали женщину, которая продавала через интернет свои услуги врачевания. Эсет Эсамбаева обещала вылечить любую болезнь и продлить жизнь с помощью магических обрядов и заклинаний, которые она проводила и читала неизменно на кладбище с расплавленным свинцом.

Свои услуга Эсамбаева продавала через интернет. По признанию её клиентов, они узнавали о ней в «Одноклассниках» или Instagram. Очень часто с её предложениями знакомились через пересланные сообщения в WhatsApp. Колдунья обещала спасти своих клиентов от любой болезни и даровать им долголетие. Одним из методов лечения было плавление свинца.

Для своих ритуалов она выбрала кладбище. С собой Эсамбаева брала фотографии людей, записки с молитвами на арабском языке и какие-то смеси. Посторонним женщина говорила, что идет убирать на могилах, но объяснять, зачем ей все эти атрибуты, не спешила и, скорее всего, не могла.

Вскоре услугами колдуньи заинтересовались в полиции и Духовном управлении мусульман Чечни. Там попытались проверить методики лечения женщины, но она не смогла ничего объяснить, в том числе — зачем нужно плавить свинец.

Также представители Духовного управления пытались разобраться в том, что написано на листках. Как выяснилось, это был не арабский, а «язык язычников», заметил богослов Адам Эльжуркаев.

Сама Эсамбаева признает свою вину. Она просит прощения, что не помогла людям, и созналась, что это был бизнес. Будет ли женщина привлечена к какой-либо ответственности - не известно. Но понятно, что свои "ритуальные" услуги она больше не предоставит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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