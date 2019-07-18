В Ингушетии исключат возможность повторения истории с истерзанной семилетней девочкой

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-18T15:28:10+03:00

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Бесчеловечное отношение родителей или опекунов к своим малолетним детям пытаются исключить в Ингушетии. После резонансного случая с истерзанной семилетней девочке, которая ждёт амтупации руки в клинике Рошаля, руководство региона проводит проверки по всей республике. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщила детский обмудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.

— Мы принимаем все меры для того, чтобы исключить подобное. Созданы специальные комиссии, которые совершают подворовые обходы, контролируя подобные инциденты, — сказала собеседница «КП».

В каждом городе сформированы межведомственные комиссии по защите детей. Представители местных администраций, полиция, общественники и органы опеки проверяют семьи, в которых живут сироты, а также всех, кто входит в группу риска.

— Под эту категорию попадают также семьи с неблагоприятным материальным положением, неблагополучные, — рассказал «КП» председатель такой комиссии в Сунже, заместитель мэра города Шахангири Цечоев. — У нас около 50 сирот и 12 таких семей. Собираются все необходимые документы, детей полностью осматривают. Мы делаем это не для галочки, а действительно прорабатываем все сферы: и социальную, и медицинскую, и материальное положение проверяем, чтобы дети были достойно обеспечены.

Именно в Сунже и началась страшная история, заставившая россиян плакать и ненавидеть. Тётка привела свою семилетнюю падчерицу в больницу. На теле девочки не было живого места — синяки, ссадины, шрамы от порезов, человеческие укусы, ожоги, старые и свежие переломы. Как полагают следователи, малышку истязала сама опекунша. К слову, официального оформления опеки не было — по местным традициям ребёнок остался с отцом после развода родителей, а тот «сплавил» девочку сестре и уехал на заработки.

Медики выяснили, что девочку истязали на протяжении года. Сделали операцию, а потом направили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Но даже медики клиники Рошаля не смогли полностью вылечить ребёнка. Малышке грозит ампутация части правой руки. Пока речь идёт о кисти, но окончательное решение ещё не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU