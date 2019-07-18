2019-07-18T15:28:10+03:00
Общество

В Ингушетии исключат возможность повторения истории с истерзанной семилетней девочкой

В республики проверяют все семьи из группы риска
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Детские омбудсмены Ингушетии и России знакомятся с прогнозами здоровья истерзанной семилетней девочки. Фото: соцсети Заремы ЧахкиевойДетские омбудсмены Ингушетии и России знакомятся с прогнозами здоровья истерзанной семилетней девочки. Фото: соцсети Заремы Чахкиевой
Изменить размер текста:

Бесчеловечное отношение родителей или опекунов к своим малолетним детям пытаются исключить в Ингушетии. После резонансного случая с истерзанной семилетней девочке, которая ждёт амтупации руки в клинике Рошаля, руководство региона проводит проверки по всей республике. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщила детский обмудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.

— Мы принимаем все меры для того, чтобы исключить подобное. Созданы специальные комиссии, которые совершают подворовые обходы, контролируя подобные инциденты, — сказала собеседница «КП».

В каждом городе сформированы межведомственные комиссии по защите детей. Представители местных администраций, полиция, общественники и органы опеки проверяют семьи, в которых живут сироты, а также всех, кто входит в группу риска.

— Под эту категорию попадают также семьи с неблагоприятным материальным положением, неблагополучные, — рассказал «КП» председатель такой комиссии в Сунже, заместитель мэра города Шахангири Цечоев. — У нас около 50 сирот и 12 таких семей. Собираются все необходимые документы, детей полностью осматривают. Мы делаем это не для галочки, а действительно прорабатываем все сферы: и социальную, и медицинскую, и материальное положение проверяем, чтобы дети были достойно обеспечены.

Именно в Сунже и началась страшная история, заставившая россиян плакать и ненавидеть. Тётка привела свою семилетнюю падчерицу в больницу. На теле девочки не было живого места — синяки, ссадины, шрамы от порезов, человеческие укусы, ожоги, старые и свежие переломы. Как полагают следователи, малышку истязала сама опекунша. К слову, официального оформления опеки не было — по местным традициям ребёнок остался с отцом после развода родителей, а тот «сплавил» девочку сестре и уехал на заработки.

Медики выяснили, что девочку истязали на протяжении года. Сделали операцию, а потом направили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Но даже медики клиники Рошаля не смогли полностью вылечить ребёнка. Малышке грозит ампутация части правой руки. Пока речь идёт о кисти, но окончательное решение ещё не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опасные догонялки на крыше ТЦ засняли в Ставрополе
В Кабардино-Балкарии ожидается град
25 домов повредил ураган в Ладовской Балке
Ставрополье будет сотрудничать с новыми партнерами из Беларуси
Лошади бросаются под машины в Северной Осетии
В Ставрополе следователи проверяют обстоятельства гибели дачника в огне
Дагестанец после пьянки проснулся в мечети и украл оттуда все деньги
2 млн рублей за незаконное начисление коммунальных услуг вернули ставропольцам в 2019 году
Ингушеские братья-футболисты из "Спартака" демонстративно удалились из соцсетей
Козлов спустили с горы Дагестана
Гробовщика под окном обнаружили жители многоэтажки в Ставрополе
Минздрав оправдал махачкалинских врачей, не принявших беременного инвалида на коляске
В Минераловодском округе собрали первые в этом году 100 тысяч тонн зерна
В Невинномысске снимут юмористическое шоу для ТНТ
Ведьма из Чечни "лечила" людей свинцом сразу на кладбище
После урагана в Ладовской Балке за материальной помощью пришли хозяева 22 домов
Теплицы с интеллектом займутся выращиванием томатов на Ставрополье
На жилье «чернобыльцам» Ставрополье потратит 27,1 млн рублей
Дело «кислотного маньяка» в Буденновске передано в суд
«Не имеют права петь и быть артистами»: в Чечне выступили с новым заявлением о «вольном творчестве»
"Сердце остановилось 16 раз": в Дагестане чудом выжил 47-летний мужчина
Экс-полицейский на Ставрополье заплатит сорокократный размер запрошенной взятки
В Дагестане врачи борются за жизнь 2-летней малышки, упавшей в кипящую воду
Автотур «Звездочка оберегает» приедет в Минводы
Полицейские Дагестана разыскивают Калимат
Подсчет доходов в бюджет: назван самый богатый регион в СКФО
Красно-белый Дагестан, зеленая Чечня и голубая Ингушетия: за какие клубы болеют на Кавказе
Скандально известная блогерша спела назло минкультуры Чечни