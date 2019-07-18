В Минераловодском округе собрали первые в этом году 100 тысяч тонн зерна

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-18T16:17:59+03:00

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Минераловодские сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства в эту уборочную страду собрали 100,2 тысячи тонн урожая (без кукурузы) на общей площади 31,2 тысячи гектара. Средняя урожайность составляет 32,1 центнера с гектара.

По информации управления сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа, лидером уборочной страды по урожайности зернобобовых стали СХП «КМВ-Агро» (урожайность 36,2 ц/га), СХП ТПКЗ № 169 (33,8 ц/га) и СХП «Авангард» (33,4 ц/га). В уборке озимой пшеницы лучше всех себя показали СХП «Авангард» (урожайность 35,5 ц/га), СХП «КМВ-Агро» (35,2 ц/га), СХП ТПКЗ № 169 (34,2 ц/га), в уборке озимого ячменя — СХП «Авангард» (урожайность 49,0 ц/га), СХП «КМВ-Агро» (46,6 ц/га), СХП ТПКЗ № 169 (43,7 ц/га), в уборке гороха — СХП ТПКЗ № 169 (урожайность 23,8 ц/га), СХП «Авангард» (20,7 ц/га), СХП «Новый Октябрь» (17,6 ц/га).

В крестьянских (фермерских) хозяйствах МГО валовый сбор зернобобовых культур составил 19 тысяч тонн при урожайности 27,9 центнера с гектара. Урожайность озимой пшеницы - 27,7 ц/га (лучшие результаты зафиксированы у КФХ Ковенец - 38 ц/га, КФХ Белогорцев - 30 ц/га, КФХ Гребенюк - 30 ц/га), озимого ячменя - 31,3 ц/га (выше среднего показателя у КФХ Мисриханов - 45 ц/га, КФХ Богатырева - 40 ц/га, КФХ Абдулов - 39 ц/га), гороха - 13,2 ц/га (больше только в КФХ Тимченко - 18 ц/га).

Как отметили в управлении, таких результатов не было бы, не будь самоотверженного труда рабочих на предприятиях и в хозяйствах. Так, например, Анатолий Анатольевич Грицай из СХП «КМВ-Агро» за страду намолотил 2,2 тысячи тонн зерна, его коллеги из СХП «Авангард» и КФХ Конев Игорь Иванович Мещеряков и Владимир Александрович Денисенко - 1,4 тысячи и 200 тонн соответственно.

Большую работу делают и водители, у которых Ильяс Надиманович Утаганов из СХП «КМВ-Агро» перевез 2,5 тысячи тонн зерна, Александр Сергеевич Онуфриенко из СХП «Авангард» — 1,3 тысячи тонн зерна на условный автомобиль.

Уборочная кампания в округе продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU