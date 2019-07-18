Гробовщика под окном обнаружили жители многоэтажки в Ставрополе

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-18T16:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе во дворе многоэтажки по улице Рогожникова работал гробовщик. Мужчина собирал деревянные ящики на парковке возле магазина. И за этим занятием его застали люди из соседнего дома.

Материальное подтверждение конечности человеческой жизни не порадовало ставропольцев, которые принялись обсуждать инцидент в соцсетях. Некоторые предположили, что мужчина открывает бизнес, другие — что горе произошло у него самого.

Однако местные разъяснили, что в доме находится квест-рум, а гробы — инвентарь для игр.

ИСТОЧНИК KP.RU