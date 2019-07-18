Ингушеские братья-футболисты из "Спартака" демонстративно удалились из соцсетей

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-18T16:37:19+03:00

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Братья Бакаевы - Зелимхан и Солтмурад - удалили свои страницы в Instagram, чтобы глубже погрузиться в работу. Футболисты "Спартака" называют это решение обдуманным и ни о чем не жалеют.

- Каждый более-менее известный человек обязан иметь свой профиль в социальных сетях, как принято считать. Это личное дело каждого. Сейчас мы не хотим ни на что отвлекаться. Сейчас самое важное для нас - качественная игра, - сказал Зелимхан, старший из братьев.

Напомним, с 2019 года Бакаевы играют в основе "Спартака". Зелимхан выходил в последнем матче в основном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU