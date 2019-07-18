В Ставрополе следователи проверяют обстоятельства гибели дачника в огне
Пожар вспыхнул на даче
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В Ставрополе идет проверка обстоятельств смерти мужчины в пожаре. 17 июля на даче из садового товарищества «Грушевый» вспыхнул огонь. После ликвидации возгорания обнаружено тело 55-летнего мужчины.
Newsrracker пишет, что в следкоме начата проверка, по итогам который будет принято процессуальное решение. Выясняются причины пожара, идет опрос соседей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU