В Ставрополе следователи проверяют обстоятельства гибели дачника в огне

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-18T17:18:45+03:00

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В Ставрополе идет проверка обстоятельств смерти мужчины в пожаре. 17 июля на даче из садового товарищества «Грушевый» вспыхнул огонь. После ликвидации возгорания обнаружено тело 55-летнего мужчины.

Newsrracker пишет, что в следкоме начата проверка, по итогам который будет принято процессуальное решение. Выясняются причины пожара, идет опрос соседей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU