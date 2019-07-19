2019-07-18T17:41:25+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль» с двойной выгодой

Карта «Прибыль» - дает возможность получать вознаграждения по программе «УРАЛСИБ Бонус» – клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, их можно обменять на денежные сертификаты с кэшбэком до 3%
Поделиться:
Изменить размер текста:

Порядок использования сертификатов указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

А, также ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте – от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

Снятие наличных по карте от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка по РФ осуществляется без комиссии.

Если Вы совершаете покупки на сумму от 1 тысячи рублей, либо минимальный остаток на вашем счете от 5 тысяч рублей в месяц, то обслуживания карты «Прибыль» для вас бесплатно.

Подробности узнайте в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Видео: дагестанский мажор на «Мерседесе» сбил насмерть бабушку
В Дагестане дети показали, как тяжелую работу превратить в аттракцион
На Кавказе трудящиеся получают почти одинаково, но мало
Больная дагестанка умерла из-за мошеннической выходки родного брата
«КАМАЗы» врезались друг в друга в Буденновском районе
На чужом мотоцикле в Ставрополе разбился насмерть 22-летний парень
8,6 тыс тонн овощей собрали на Ставрополье
Депутата из Дагестана оставили под арестом
На Ставрополье правительство и депутаты спорят об отставке главы сельсовета
Главного коммуниста КЧР наказали за митинг
Опасные догонялки на крыше ТЦ засняли в Ставрополе
В Кабардино-Балкарии ожидается град
25 домов повредил ураган в Ладовской Балке
Ставрополье будет сотрудничать с новыми партнерами из Беларуси
Лошади бросаются под машины в Северной Осетии
В Ставрополе следователи проверяют обстоятельства гибели дачника в огне
Дагестанец после пьянки проснулся в мечети и украл оттуда все деньги
2 млн рублей за незаконное начисление коммунальных услуг вернули ставропольцам в 2019 году
Ингушеские братья-футболисты из "Спартака" демонстративно удалились из соцсетей