ПАО «Банк УРАЛСИБ» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-18T17:51:20+03:00

Банк УРАЛСИБ предлагает новую услугу – оплату жилищно-коммунальных услуг в Мобильном и Интернет-банке УРАЛСИБ с помощью единого лицевого счета (ЕЛС) без квитанций и реквизитов

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Счета по номеру ЕЛС можно найти в Интернет-банке в разделе «Оплата услуг и переводы», в Мобильном банке – «Платежи» или выбрать в списке услуг.

ЕЛС указан в платежной квитанции, либо его можно получить в Управляющей компании, а также в личном кабинете пользователя Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка. Курс иностранной валюты для совершения перевода тоже более выгодный, по сравнению с покупкой валюты через кассу. Проведение переводов доступно в режиме 24/7.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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ИСТОЧНИК KP.RU