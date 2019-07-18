Опасные догонялки на крыше ТЦ засняли в Ставрополе

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-18T18:33:51+03:00

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В микрорайоне "Белый город" в Ставрополе засняли на видео догонялки детей на огромной высоте. Ребятня носится по крыше строящегося ТЦ, забраться на который не составляет большого труда.

Местные возмущаются. Говорят, дети же могут пострадать, почему объект никем не охраняется? Впрочем, некоторые успокаивают словами: "Все мы были детьми и по крышам бегали".

Могут пострадать дети! Ставропольцы переживают из-за открытой стройки ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU