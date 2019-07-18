Главного коммуниста КЧР наказали за митинг

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-18T19:21:35+03:00

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В Черкесске городскуй суд на 10 тысяч рублей оштрафовал лидера КПРФ республики. Кемал Бытдаев устроил несогласованный митинг у здания правительства. Собственно, акцию главный коммунист КЧР провел из-за отстранения партии от выборов в парламент республики из-за нарушений на конференции по утверждению списка кандидатов. В законную силу решение суда пока не вступило и может быть обжаловано в ближайшие 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU